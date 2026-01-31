Atacaron a patrulla municipal en Estación Central: Les dispararon 11 veces sujetos con placas tipo PDI - Chilevisión

La situación se habría generado en medio de una fiscalización por una patente adulterada.
La mañana de este sábado, un vehículo de inspectores municipales de Estación Central fue baleado en numerosas ocasiones por un grupo indeterminado de personas.
De forma preliminar, los funcionarios habrían estado patrullando cuando descubrieron un automóvil con su placa patente adulterada.
Ante esto procedieron a fiscalizarlos, instancia en que los antisociales dispararon contra ellos en al menos 11 ocasiones.
De acuerdo con Carabineros, los sujetos que dispararon iban "vestidos de negro, con placas similares a la PDI". Hasta el momento, se descartan lesionados.
Noticia en desarrollo...