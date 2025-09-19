 Mujer de 70 años muere tras violento robo en San Bernardo: Asaltantes están prófugos - Chilevisión
19/09/2025 11:09

Mujer de 70 años muere tras violento robo en San Bernardo: Asaltantes están prófugos

El caso fue calificado como robo con homicidio y, hasta el momento, no se registran detenidos.

Publicado por CHV Noticias

Un violento robo se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de San Bernardo, dejando como saldo la muerte de una mujer de 70 años.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 horas en una vivienda ubicada en Mateo Toro y Zambrano.

De acuerdo con los antecedentes, dos delincuentes ingresaron al domicilio tras trepar el muro perimetral y romper una ventana. Una vez dentro, se dirigieron al dormitorio matrimonial, donde agredieron a un matrimonio de adultos mayores y los cubrieron con frazadas para evitar que opusieran resistencia.

Tras esto, los sujetos revisaron la casa y sustrajeron las llaves del vehículo de la familia. En medio del forcejeo, la dueña de casa murió, sin que hasta ahora se haya confirmado si su deceso se debió a los golpes recibidos o a un infarto.

Tras cometer el robo, los asaltantes intentaron escapar en una motocicleta y en el automóvil de las víctimas. Sin embargo, una patrulla policial que circulaba por el sector se percató de la situación e intentó detenerlos, aunque finalmente ambos lograron huir. 

La investigación quedó a cargo de Labocar y OS9 de Carabineros, quienes trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad del sector. El caso fue calificado como robo con homicidio y, hasta el momento, no se registran detenidos.

