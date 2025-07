“Me duele mucho, déjeme…”: El relato de adulta mayor de 92 años asaltada en su casa en Lota - Chilevisión

Conmoción ha causado el robo sufrido por una adulta mayor de 92 años al interior de su vivienda en Lota, región del Biobío.

El ilícito fue captado por una cámara de seguridad del domicilio, que grabó a una mujer persuadiendo a la víctima para dejarla ingresar a la casa, para después sustraer pertenencias de valor y el dinero de su pensión.

Tras el hecho, la víctima, aún conmocionada, entregó su testimonio y explicó que dejó ingresar a la antisocial a su vivienda porque esta le solicitó un vaso de agua.

El relato de la adulta mayor asaltada

La adulta mayor, identificada como Inés, explicó a CHV Noticias que todo sucedió cuando “la señora vino y me tocó el timbre, yo fui a ver y ella me pidió un vaso de agua”.

“Yo le di el agua y después fue y me dijo 'pásame los anillos', yo no quería pasárselos, pero me tiró el dedo y me lo sacó", relató.

La mujer lamentó el valor sentimental de la joya, y señaló que “ojalá me devolviera el anillo porque es el recuerdo de mi papá”.

Asimismo, explicó que luego fue a su habitación y “del velador me sacó el sueldo del mes".

De igual manera, esta le habría arrebatado uno de sus aros: "me lo tiró, y este (señalando el otro aro) me lo había tirado, pero le dije "no, no, me duele mucho, déjeme"", señaló.

"Después de que me hizo todo eso se fue, yo la seguí hasta el auto y la tomé para que me entregara mi anillo, pero se fue", finalizó.