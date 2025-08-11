Acusación de abuso y estallido ocular: Lo que se sabe del violento cumpleaños en Pedro Aguirre Cerda - Chilevisión

El festejado invitó a sus vecinos y uno de ellos fue acusado de realizar tocaciones indebidas a una sobrina. Posterior a ello se produjeron diversas peleas que terminaron con graves lesiones en los involucrados.

Lo que inició como una fiesta de celebración terminó en los peores términos y con el festejado sufriendo un estallido ocular. Eso fue lo que ocurrió a una familia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la región Metropolitana.

Según información policial, el cumpleañero decidió invitar a sus vecinos a una fiesta en su domicilio. En medio de la reunión social, se acusó a uno de los invitados de presuntamente realizar tocaciones a una sobrina que era menor de edad.

El dueño de casa decidió expulsarlo de la fiesta iniciando con esto una discusión entre ambas partes. Minutos después, al acusado de abusar sexualmente a la familiar volvió con algunos conocidos y comenzó una nueva pelea.

Producto de la riña varias personas resultaron lesionadas y concurrieron al SAR Amador Neghme. Sin embargo, la noche tuvo un nuevo vuelco cuando el cumpleañero, sus familiares y los agresores se reencontraron en el recinto de salud.

Cumpleañero sufrió estallido ocular

De acuerdo con Carabineros, en este nuevo altercado le propinaron dos puñaladas al cumpleañero, impactando una de ellas en uno de sus ojos, lo que le provocó un estallido ocular.

"En ese contexto sorprende a uno de los asistentes realizando tocaciones a una familiar, por lo que procede a sacarlo de la casa, inciándose una discusión entre ambos", explicó el subcomisario Carlos Lobos de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

"Momentos después esta persona que había sido sacada del domicilio regresa con otros tres sujetos, quienes ingresan por la fuerza al domicilio y proceden a herir al dueño de casa con elementos cortopunzantes provocándole lesiones de gravedad", agregó.

Minutos más tarde, agregó, "todos los lesionados concurren hasta dependencias del SAPU del sector y al ingresar se produce una segunda discusión donde estos mismos sujetos proceden a herir a la víctima ingiriéndole diversas heridas cortopunzantes en su cuerpo".

Violentas riñas dejaron dos detenidos

En el marco de las diligencias por el caso, dos de los atacantes fueron detenidos por la policía. Testigos presenciales, registros de cámaras de seguridad y pericias en el sitio lograron dar con su ubicación.

En consecuencia, estos dos acusados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.