Celebraba su cumpleaños y denunció a vecino por tocaciones a su sobrina: Terminó gravemente apuñalado - Chilevisión

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado en su propio cumpleaños en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Todo comenzó cuando acusó a su vecino de supuestamente haberlo sorprendido en su cocina realizando tocaciones indebidas a su sobrina, quien es menor de edad. Tras una discusión, lo terminó expulsando de la celebración, sin embargo, volvió con 3 personas y apuñalaron al festejado. Ambas partes se encontraron más tarde en un SAR, donde el cumpleañero fue nuevamente golpeado y luego trasladado hasta el hospital Barros Luco.