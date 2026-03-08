Hombre atacó con cuchillo a sus hijos de 8 y 13 años en Pirque: También hirió a abuelos maternos de los menores - Chilevisión

Los abuelos maternos de los niños también resultaron heridos tras interceder en ayuda de los menores.

La jornada de este sábado se reportó un doble parricidio frustrado con arma cortante en la comuna de Pirque, luego de que un hombre atacara con un cuchillo a sus dos hijos menores de edad.

En medio del ataque, familiares de los niños intercedieron en su ayuda, resultando también heridos.

¿Qué se sabe del doble parricidio frustrado en Pirque?

De acuerdo con la comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, personal policial llegó al lugar para investigar una denuncia y descubrieron a cuatro personas heridas.

Según información preliminar, el padre de los niños llegó hasta la vivienda "motivado por problemas con su expareja y celos" y luego de "previas amenazas de muerte dirigidas a sus hijos".

Ya en la casa de los niños, el padre "premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores" y luego hirió a los abuelos maternos.

Tras este ataque, el sujeto se autolesionó, haciendose "una herida cortante en la región cervical anterior", la cual lo mantiene estable y fuera de riesgo vital en el Hospital Sótero del Río.

Sin embargo, el atacante se encuentra detenido por el delito de "doble parricidio frustrado con arma cortante". Respecto a los niños, ambos fueron dados de alta con buena salud.