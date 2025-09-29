 Impacto por parricidio frustrado en Chiloé: Víctima tiene enfermedad y requiere cuidados especiales que ejercía su propio padre - Chilevisión
29/09/2025 19:42

Impacto por parricidio frustrado en Chiloé: Víctima tiene enfermedad y requiere cuidados especiales que ejercía su propio padre

El hecho ocurrió el domingo, donde un hombre habría intentado asfixiar a su hijo de 28 años, quien se encontraba al interior del centro de salud.

La Policía de Investigaciones de Los Lagos lleva adelante diligencias por un presunto parricidio frustrado que se registró al interior del Hospital de Achao, en Chiloé. 

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho ocurrió el domingo, donde un hombre habría intentado asfixiar a su hijo de 28 años, quien se encontraba al interior del centro de salud. Se agregó que personal de salud denunció lo sucedido ante Carabineros, donde se detuvo al acusado. 

El comisario Cristian Soto, de la Brigada de Investigación Criminal Castro, señaló que "están realizando diversas diligencias al interior del Hospital de Achao para esclarecer el delito de parricidio frustrado, el cual habría ocurrido el día de ayer (domingo) en horas de la tarde". 

"Los oficiales a cargo efectuaron trabajo en el sitio del suceso y recogieron diversas declaraciones que permitieron establecer la dinámica del ilícito, precisando cómo ocurrieron los hechos, y levantando información relevante para la investigación", agregó. 

Víctima requiere cuidados especiales 

El delegado provincial de Chiloé, Marcelo Malagueño Maira, indicó que el detenido ejercía el rol de cuidador de su hijo tras la muerte de su esposa.

"Es una situación compleja porque el paciente que está hospitalizado tiene una enfermedad que requiere cuidado. Él estaba al cuidado de la madre que falleció el año pasado", manifestó. 

