Conmoción en Melipilla: Adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en taxi - Chilevisión

Un joven de 15 años fue asesinado a tiros a bordo de un taxi en la comuna de Melipilla, mientras que el conductor permanece en estado de gravedad.

El adolescente habría solicitado el servicio para dirigirse a su casa cuando fue atacado por un sujeto que disparó en casi diez ocasiones hacia el vehículo.

Homicidio de adolescente de 15 años en Melipilla

Tras el suceso, el chofer logró conducir hasta el hospital donde se constató el fallecimiento del menor.

El equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la fiscalía (ECOH) realizó las primeras indagaciones en el lugar de los hechos.

"Un pasajero de un taxi, menor de edad de 15 años, fue abordado, al parecer por un sujeto, quien disparó en reiteradas ocasiones al vehículo, al menos 7 u 8 oportunidades, y causó la muerte de este pasajero menor de edad", señaló el fiscal.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones

Las primeras hipótesis de la Brigada de Homicidios de la PDI apuntan a que este habría sido un ataque dirigido y que al parecer no existe relación entre el conductor y el joven, aunque ambos tienen antecedentes policiales.

Del autor de los disparos aún no se tiene la información que permita conocer su identidad.