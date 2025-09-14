 Hombre murió tras ser atropellado por bus RED en Maipú: No había pasos habilitados para peatones - Chilevisión
14/09/2025 07:42

Hombre murió tras ser atropellado por bus RED en Maipú: No había pasos habilitados para peatones

La víctima habría estado en compañía de dos amigos transportando un triciclo cuando ocurrieron los hechos y falleció en el lugar producto del impacto.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de aproximadamente 40 años murió durante la noche de este sábado tras ser atropellado por un bus del sistema Red de Movilidad Metropolitana (RED) en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron en el sector de Camino a Rinconada a eso de las 22:30 horas, en una zona donde no existen pasos habilitados para los peatones.

Los antecedentes del atropello

Al respecto, el Teniente Alejandro Lizama de Carabineros explicó que en el sitio del suceso había un triciclo; sin embargo, "la víctima se trasladaba a pie".

Esto debido a que el hombre que murió habría estado transitando junto a dos amigos y transportaba dicho triciclo cuando ocurrieron los hechos.

El conductor fue detenido, mientras que la víctima murió en el lugar y personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está realizando las pericias correspondientes.

