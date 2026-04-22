Hombre fue asesinado en plena vía pública en Quilicura: Cuerpo presenta ocho impactos de bala

La PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con quienes resulten responsables.

Durante la madrugada de este miércoles se reportó el asesinato de un hombre en plena vía pública en la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron en el sector de la calle Los Claveles y los primeros antecedentes apuntan a que la víctima tendría nacionalidad extranjera.





Los antecedentes del homicidio

“Se pudo determinar que una persona, al parecer de nacionalidad extranjera, se encontraba sin vida con ocho impactos de bala en su cuerpo”, señaló el fiscal ECOH, Rodrigo Moya.

En esa misma línea, agregó: “Hasta ahora se ha logrado levantar más de 20 evidencias balísticas. Se están realizando todas las diligencias para determinar a los autores de este homicidio“.

El hallazgo fue reportado a través de la Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros, quienes arribaron al lugar.

Hasta el momento, las pericias permiten determinar que “más de dos personas llegaron a este lugar y le dispararon a la víctima”, según explicó el fiscal Moya.

El Ministerio Público determinó que las diligencias serán realizadas por el Laboratorio de Criminalística y detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes están trabajando para dar con quienes resulten responsables, a fin de esclarecer los hechos.