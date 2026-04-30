Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana: Caminaba con su pareja por la vía pública
Producto del ataque, una segunda persona resultó herida y se encuentra estable.
Durante la tarde de este miércoles, un hombre fue atacado a tiros mientras se encontraba en una feria en la comuna de La Pintana.
Los hechos ocurrieron en el sector de El Ombú y El Laurel en la población El Castillo, donde se estaba llevando a cabo la feria.
Los antecedentes del ataque
En ese contexto, el hombre estaba caminando junto a su pareja, cuando comenzó a ser perseguido por un vehículo.
“Un sujeto, provisto de un arma de fuego, la disparó en contra de una víctima que se encuentra actualmente grave, siendo operado, atendido en el Hospital Padre Hurtado”, detalló el fiscal ECOH, Esteban Silva.
La víctima es de nacionalidad chilena, de aproximadamente 35 años y no tiene antecedentes penales recientes, pero ya habría sido víctima de un homicidio frustrado en el pasado.
El fiscal expuso que pocas personas han querido entregar antecedentes sobre lo ocurrido, por lo que se encuentran investigando los hechos.
Finalmente, producto del ataque, una segunda persona resultó herida y su estado de salud es estable.
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Equipo ECOH, @ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta la comuna de La Pintana por el homicidio frustrado de un ciudadano chileno por arma de fuego en la vía pública. Una segunda persona resultó también herida. El hecho ocurrió a un costado de una feria. Se trabaja con @PDI_CHILE pic.twitter.com/iOuHTnBBpQ
— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) April 30, 2026