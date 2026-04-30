“Peaje a Luca” por fin de semana largo: Conoce horarios y carreteras con el beneficio

Las autoridades estiman que más de 400 mil vehículos saldrán de Santiago hacia distintos destinos del país.

En vísperas de un nuevo fin de semana largo debido al feriado de este viernes 1 de mayo, se espera una masiva salida de automovilistas desde la región Metropolitana.

De hecho, autoridades estiman que más de 400 mil vehículos salgan de Santiago hacia distintos destinos del país. Los horarios con más congestión vial serían entre las 19:00 horas y las 22:00 de este 30 de abril, y entre las 10:00 y las 13:00 del 1 de mayo.

Mientras que para el retorno se espera que la mayor afluencia de vehículos sea entre las 14:00 y las 19:00 del domingo 3.

Por este motivo, se decidió activar el “Peaje a Luca” en algunos horarios tanto en la Ruta 5 como en la Ruta 68.





Rebaja en peaje para la salida de Santiago

Habrá “Peaje a Luca” en Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 de este jueves 30 entre las 07:00 a 13:00, y el viernes 1 de 7:00 a 10:00.

También estará esta rebaja en la tarifa en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur y Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

Además, los camiones tendrán una rebaja de un 50% en el peaje durante la madrugada, en los mismos peajes mencionados anteriormente.

Rebaja en peaje para el regreso a Santiago

Para el retorno a la capital el “Peaje a Luca” estará disponible desde el domingo 3 de mayo entre las 07:00 hasta las 13:00 horas.

Cabe señalar que esto aplicaráen los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, solo en dirección a Santiago. Mientras que en los peajes Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur y Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

También habrá rebaja de 50% de tarifa en camiones entre las 00:00 y las 7:00 horas del domingo 3 de mayo.