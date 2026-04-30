PDI investiga ataque a tiros en plena vía pública en Cerro Navia: Hay dos heridos y uno de ellos está en riesgo vital

Por razones que se investigan, las víctimas fueron atacadas a 200 metros de diferencia.

Durante la noche de este miércoles se registró un ataque con arma de fuego que dejó dos personas heridas en la comuna de Cerro Navia.

Los hechos ocurrieron en el sector de la calle Salvador Gutiérrez y los equipos policiales investigan los hechos como un doble homicidio frustrado.





Los antecedentes del hecho

“Esto afectó a un hombre chileno, joven, que está siendo atendido en el Hospital Félix Bulnes con heridas de gravedad, por arma de fuego”, detalló el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Esteban Silva.

En esa misma línea, agregó: “Y una segunda víctima, relacionada con el mismo hecho, quien también fue agredida con arma de fuego a 200 metros del sitio del suceso principal”.

Además, habría “una única persona portando armas de fuego, que sería la agresora”.

Por otra parte, en el lugar se habrían encontrado indicios de “5 o 6 disparos; de acuerdo a lo que se pudo levantar (…) y en el segundo sitio del suceso, que está a 200 metros de acá; ahí también se ha producido otro disparo más”.

Las víctimas serían amigos y el atacante se desplazaba en un vehículo de color negro.

Finalmente, los heridos fueron trasladados al Hospital Félix Búlnes, donde uno de ellos se encuentra en riesgo vital y los equipos policiales están trabajando para dar con el paradero del presunto atacante.

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