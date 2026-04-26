Hombre es asesinado a tiros en San Pedro de la Paz: Lo que se sabe del ataque en vía pública

De acuerdo a información entregada por la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima fue abatida por desconocidos mientras caminaba por el sector Boca Sur.

Durante la jornada de este domingo se registró un homicidio en la comuna de San Pedro de la Paz, luego de que un hombre de 32 años fuera baleado en la vía pública.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el hecho ocurrió específicamente en el sector Boca Sur. Lugar donde la víctima fue abatida por desconocidos.

Los atacantes permanecen prófugos, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI investiga las causas.





Investigan homicidio en plena vía pública en San Pedro de la Paz

Luego de que se reportara el ataque, personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios de la PDI arribaron al sitio para realizar las primeras diligencias.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, aseguró que “la víctima, al transitar por los pasajes, habría sido abordada por sujetos desconocidos, quienes, premunidos de armas de fuego, dispararon en su tórax“.

Lo anterior ocasionó que el hombre de 32 años muriera en el lugar.