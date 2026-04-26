Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas de la RM para este lunes 27 de abril

Desde la empresa afirmaron que estas interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que cinco sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 27 de abril.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las cuatro comunas que sufrirán cortes de luz son: La Florida, Santiago, Estación Central y Huechuraba.





Anuncian corte de luz para 4 comunas de la RM

La Florida: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Huechuraba: desde las 14:30 hasta las 17:30 horas.