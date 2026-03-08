 Violento ataque en Puente Alto: Hombre fue baleado en la cabeza al interior de su vehículo - Chilevisión
08/03/2026 07:05

Violento ataque en Puente Alto: Hombre fue baleado en la cabeza al interior de su vehículo

Según los antecedentes, se trataría de un hombre de nacionalidad chilena, de 55 años, que no tendría antecedentes policiales.

Publicado por Josefina Vera

La noche de este sábado se vivió un violento ataque con armas de fuego en la comuna de Puente Alto, el que dejó a una persona herida de gravedad.

De acuerdo con el equipo ECOH, la víctima se encontraba dentro de su vehículo estacionado cuando individuos llegaron en dos vehículos y dispararon contra él

El fiscal Cristian Soto, de la Fiscalía ECOH, detalló que este homicidio frustrado tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas en Puente Alto, cuando la víctima se encontraba, aparentemente de visita en el sector.

"Se baja uno de los sujetos y procede a dispararle con un arma de fuego mientras él estaba en el asiento del conductor", detalló el persecutor.

Ante dicho ataque, el hombre al interior del auto recibió un disparo en la zona craneal, por lo que fue rápidamente trasladada hasta un centro asistencia cercano, donde se mantiene hospitalizado en estado grave.

Respecto al afectado, se trataría de un hombre de nacionalidad chilena, de 55 años, que no tendría antecedentes policiales.

