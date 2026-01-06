Familia sufrió violento turbazo en Maipú: Banda delictual agredió a dueño de casa con un arma y se fugaron - Chilevisión

Los delincuentes prepararon el ilícito y luego sustrajeron el vehículo familiar para darse a la fuga.

Durante la madrugada de este martes se registró un violento turbazo en la comuna de Maipú, al interior de una vivienda donde se sustrajo un vehículo familiar.

Los hechos fueron protagonizados por una banda compuesta de ocho individuos que prepararon el delito, mientras que en el interior del inmueble se encontraba todo el grupo familiar compuesto por una menor de edad y sus padres.

Turbazo a familia en Maipú

Según información policial, los delincuentes llegaron en un vehículo, forzaron la reja con una cuerda, rompieron ventanas e ingresaron al lugar. Todo esto mientras la familia dormía.

Una vez adentro, el padre de la menor de edad intentó frustrar el robo: "Le ocasionaron lesiones al propietario del inmueble y el resto de la familia alcanzó a refugiarse", detalló el capitán Luis Cofre de Carabineros.

Los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada a la Clínica Indisa, para recibir asistencia médica y evaluar la gravedad de sus lesiones.

En tanto, Carabineros trabaja en las diligencias correspondientes para dar con el paradero de la banda delictual.