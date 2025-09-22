Dos guardias de seguridad fueron apuñalados tras hurto en supermercado de Valdivia - Chilevisión

Si bien se dio a la fuga, el presunto autor del ataque fue detenido en su domicilio por funcionarios de Carabineros. Ambas víctimas se encuentran fuera de riesgo vital.

La mañana de este lunes, dos guardias de seguridad fueron apuñalados al interior de un supermercado Líder, ubicado en calle Bueras con avenida Pedro Montt en Valdivia, región de Los Ríos.

De acuerdo con información de Carabineros, el ataque tuvo su origen en un hurto registrado en el recinto, razón por la que los funcionarios redujeron a los ladrones.

Los antisociales opusieron resistencia y, en consecuencia, uno de ellos agredió con un arma blanca a los guardias, quienes resultaron heridos de gravedad y debieron ser trasladados hasta un centro asistencial.

Pese a que se dieron a la fuga, personal policial logró identificar al agresor mediante grabaciones de unas cámaras de seguridad, logrando su detención al interior de un domicilio en calle Toribio Medina.

Las víctimas, en tanto, tras ser atendidas por personal de salud, posteriormente fueron derivados al Hospital Base de la ciudad, donde recibieron atención médica y ahora se encuentran fuera de riesgo vital.

Líder declinó referirse al caso dado que la comunicación fue entregada por Carabineros. Fiscalía instruyó las indagaciones del caso para establecer lo ocurrido a la Sección de Investigación Policial (SIP) y a Labocar de la institución policial.