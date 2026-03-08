Detienen a pareja de Camila Polizzi por VIF en Concepción tras altercado en la vía pública - Chilevisión

La pareja estaba en un restaurante cuando empezaron a discutir, altercado que aumentó al llegar a su casa, lo que generó alerta en los vecinos que llamaron a Carabineros.
Durante la jornada del sábado se detuvo a la pareja de Camila Polizzi, luego de que fuera denunciado por Violencia Intrafamiliar (VIF) tras una violenta pelea en Concepción.
Ante esto, el tribunal decretó prohibición de acercarse a la imputada en el Caso Lencería, así como también evitar cualquier contacto con ella y se le ordenó desalojar la vivienda que ambos compartían.
De acuerdo con La Radio de Bíobio, la pareja habría pasado la tarde del viernes en un restaurante de Concepción cuando empezaron a discutir y el conflicto se mantuvo durante el trayecto de regreso a su casa.
En el camino, un transeúnte habría socorrido a la ex candidata a alcaldesa luego de que esta le pidiera ayuda, por lo que la tercera persona golpeó a la pareja de Polizzi mientras ella aprovechó el momento para correr del lugar.
Sin embargo, fue seguida por este hombre aumentando el volumen del altercado, ocasionando que sus vecinos llamaran a Carabineros.
Alrededor de la 01:30 horas del sábado, la pareja fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, donde se detuvo al hombre al mismo tiempo que Camila pudo regresar a su casa.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal dictó un plazo de 90 días para investigar el caso.