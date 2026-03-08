Detienen a pareja de Camila Polizzi por VIF en Concepción tras altercado en la vía pública - Chilevisión

La pareja estaba en un restaurante cuando empezaron a discutir, altercado que aumentó al llegar a su casa, lo que generó alerta en los vecinos que llamaron a Carabineros.

Durante la jornada del sábado se detuvo a la pareja de Camila Polizzi, luego de que fuera denunciado por Violencia Intrafamiliar (VIF) tras una violenta pelea en Concepción.

Ante esto, el tribunal decretó prohibición de acercarse a la imputada en el Caso Lencería, así como también evitar cualquier contacto con ella y se le ordenó desalojar la vivienda que ambos compartían.

Pareja de Polizzi detenido por VIF tras pelea

De acuerdo con La Radio de Bíobio, la pareja habría pasado la tarde del viernes en un restaurante de Concepción cuando empezaron a discutir y el conflicto se mantuvo durante el trayecto de regreso a su casa.

En el camino, un transeúnte habría socorrido a la ex candidata a alcaldesa luego de que esta le pidiera ayuda, por lo que la tercera persona golpeó a la pareja de Polizzi mientras ella aprovechó el momento para correr del lugar.

Sin embargo, fue seguida por este hombre aumentando el volumen del altercado, ocasionando que sus vecinos llamaran a Carabineros.

Alrededor de la 01:30 horas del sábado, la pareja fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, donde se detuvo al hombre al mismo tiempo que Camila pudo regresar a su casa.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal dictó un plazo de 90 días para investigar el caso.