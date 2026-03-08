 Detienen a pareja de Camila Polizzi por VIF en Concepción tras altercado en la vía pública - Chilevisión
Minuto a minuto
“Doy por superadas las diferencias”: Pdte. Boric tras cita con Kast en La Moneda Evento era un festival de guaracha: Todo sobre el triple homicidio en ex Espacio Broadway Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió “antecedentes” y concordaron un correcto cambio de mando FOTOS | “Ni un paso atrás”: Multitudinaria marcha repletó la Alameda en el Día de la Mujer Trabajadora Tras tensiones por cable chino: Boric y Kast se reunen en La Moneda a tres días del cambio de mando
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/03/2026 11:47

Detienen a pareja de Camila Polizzi por VIF en Concepción tras altercado en la vía pública

La pareja estaba en un restaurante cuando empezaron a discutir, altercado que aumentó al llegar a su casa, lo que generó alerta en los vecinos que llamaron a Carabineros.

Publicado por Josefina Vera

Durante la jornada del sábado se detuvo a la pareja de Camila Polizzi, luego de que fuera denunciado por Violencia Intrafamiliar (VIF) tras una violenta pelea en Concepción.

Ante esto, el tribunal decretó prohibición de acercarse a la imputada en el Caso Lencería, así como también evitar cualquier contacto con ella y se le ordenó desalojar la vivienda que ambos compartían.

Pareja de Polizzi detenido por VIF tras pelea

De acuerdo con La Radio de Bíobio, la pareja habría pasado la tarde del viernes en un restaurante de Concepción cuando empezaron a discutir y el conflicto se mantuvo durante el trayecto de regreso a su casa.

En el camino, un transeúnte habría socorrido a la ex candidata a alcaldesa luego de que esta le pidiera ayuda, por lo que la tercera persona golpeó a la pareja de Polizzi mientras ella aprovechó el momento para correr del lugar. 

Sin embargo, fue seguida por este hombre aumentando el volumen del altercado, ocasionando que sus vecinos llamaran a Carabineros.

Alrededor de la 01:30 horas del sábado, la pareja fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, donde se detuvo al hombre al mismo tiempo que Camila pudo regresar a su casa.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal dictó un plazo de 90 días para investigar el caso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida”

La cantante dejó en evidencia lo sucedido a través de una serie de videos donde se le veía notablemente cansada.

08/03/2026

“Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica

A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer el malestar que la venía aquejando y que terminó pasándole la cuenta.

08/03/2026

Bono Pad abdomen flácido: ¿De cuánto es el beneficio y cuál es el costo para pacientes?

A continuación te damos el detalle del copago y beneficio al que puedes acceder para pagar menos del 10% del valor total de la cirugía.

08/03/2026

Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando tres sujetos comenzaron a disparar al interior de la disco.

08/03/2026