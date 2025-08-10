Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz - Chilevisión

Esta mañana, un fuerte accidente en San Pedro de la Paz dejó un automóvil totalmente destruido y a su conductor lesionado.

El vehículo terminó impactando dentro de la cancha de fútbol de los Huertos Familiares, situada en la intersección de las calles Los Pensamientos y avenida Jorge Alessandri.

Imágenes de las cámaras municipales muestran cómo un auto gris, que circulaba por avenida Jorge Alessandri hacia San Pedro de la Paz, perdió el control, chocó contra una barrera de contención y un cerco metálico, para finalmente detenerse en el campo deportivo.

Según informaron las autoridades, el conductor presenta lesiones de carácter reservado.

Alcalde de San Pedro de la Paz se refirió al accidente

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, habló sobre el accidente en radio Bio bío y enfatizó la relevancia de que cada conductor mantenga una conducción preventiva.

“Fue bastante grave el accidente. Lo que manejamos es que alrededor de las seis de la mañana, pudimos constatar a través de las cámaras de vigilancia que un auto con exceso de velocidad, a la salida del puente, pierde el control del vehículo y choca contra la barrera”, comentó.

El edil detalló que Carabineros se encargó del procedimiento y realizó las investigaciones pertinentes.

Además, Spoerer hizo un llamado a la responsabilidad de los conductores: “Lo importante es llamar a la prevención y al cuidado, a la responsabilidad, de no conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes“.