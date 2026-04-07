Con más de 40 puñaladas: Adulto mayor fue asesinado en el antejardín de su casa en Talca

Podría tratarse de un robo con homicidio, dado que faltaría el celular de la víctima en el inmueble, pero los equipos policiales no descartan líneas investigativas.

Este martes un adulto mayor fue asesinado en Talca, en la región del Maule y fue encontrado en el antejardín de su domicilio con múltiples heridas cortopunzantes.

Los hechos ocurrieron en el sector rural de Los Pequenes y fueron los familiares de la víctima quienes encontraron el cuerpo, dando aviso a Carabineros.





Los antecedentes del asesinato

“El cuerpo presentaba diversas puñaladas, algunas de ellas defensivas. Son más de 40”, detalló la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Talca, Gabriela Vargas.

En esa misma línea, el prefecto Juan Carlos Rojas, jefe provincial de Talca de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que la investigación es reservada, pero no descartan líneas investigativas.

“Aparentemente faltarían algunas pertenencias, en particular el celular. Podría tratarse de un homicidio calificado o un robo con homicidio”, señaló.

Finalmente, el sector no cuenta con cámaras de vigilancia y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia correspondiente.