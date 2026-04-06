06/ 04/ 2026 07:57

Ataque armado en Maipú terminó con un joven de 20 años muerto y otro de 22 herido con riesgo vital

Durante la tarde de este domingo se registró un ataque armado en la comuna de Maipú en el pasaje Las Acacias con Cuatro Poniente. Una de las personas murió en el lugar y tiene 20 años. Además, hay un herido de 22 años que fue trasladado al Hospital El Carmen, donde se encuentra en riesgo vital. El ataque ocurrió en un sector residencial, a las afueras de un block y está siendo investigado por los equipos policiales.