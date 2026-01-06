Amenazan con armas de fuego a brigadistas que combatían incendio en Curanilahue - Chilevisión

Se trata del segundo incidente de este tipo en la zona en pocos días. Por el momento, no se ha informado de personas heridas.

Brigadistas de la empresa Arauco fueron amenazados con armas de fuego mientras combatían un incendio forestal en la comuna de Curanilahue, región del Biobío.

Según Radio Bío Bío, el incidente ocurrió durante la madrugada de este martes, mientras los trabajadores realizaban labores para controlar el avance de las llamas en el siniestro en el predio Plegarias.

De imprevisto, un grupo de sujetos abordó a los brigadistas y los amenazó con armas de fuego.

El citado medio agrega que los desconocidos percutaron disparos con el objeto de intimidarlos.

De manera preliminar, se informó que los trabajadores se retiraron del lugar sin heridos. Al rato, Carabineros concurrió al lugar y recepcionó los primeros antecedentes.

Segundo incidente en Curanilahue en pocas semanas

Algunos días antes de este incidente, otra brigada forestal ya había sido víctima de un ataque. Ocurrió en la Reserva Los Ríos el pasado 25 de diciembre.

Los trabajadores fueron también abordados por un grupo de individuos que, en este caso, contaban con palos y fierros.

El incidente no dejó heridos y los afectados hicieron la denuncia ante personal policial. De momento, no se descarta que ambos incidentes puedan estar vinculados.