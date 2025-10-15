Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos - Chilevisión

Felipe Bizama, de 83 años, y quien sufría Alzheimer, salió de su casa el pasado viernes 10 de octubre, sin embargo, nunca regresó.

Impacto hay en Curanilahue, región del Biobío, por la muerte de Felipe Santiago Bizama Hidalgo, de 83 años, y quien estuvo desaparecido cuatro días en la zona rural del sector El Sauce.

Bizama, quien sufría Alzheimer, salió de su casa el pasado viernes 10 de octubre, sin embargo, nunca regresó. Esto provocó una intensa búsqueda, en la cual participaron Carabineros, Bomberos, funcionarios municipales y voluntarios, aparte de sus familiares.

Tras la revisión de cámaras de seguridad, se logró establecer que el adulto mayor se dirigió hacia el cerro San Enrique, la cual presenta un área boscosa y de difícil acceso.

Víctima falleció minutos después de ser encontrado por su hijo

Con esta información, su hijo y un vecino ingresaron a dicha zona y encontraron al desaparecido en una quebrada del Fundo San Enrique. El estado del aduto mayor era crítico.

Debido a esto, equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación en el lugar, en el cual su hijo lo acompañó en todo momento, pero el adulto mayor falleció minutos después.

Esto generó una gran conmoción en toda la comunidad, donde la Municipalidad de Curanilahue expresó sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales.

Fotos: Curanilahue Noticias