Alumna denuncia violación dentro de sala de clases en Quilleco: Imputado fue formalizado - Chilevisión

La justicia determinó que el imputado quedara en arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación.

Conmoción ha causado en Quilleco la denuncia de una alumna que acusó a un adolescente de haberla abusado sexualmente y violado al interior de una sala de clases.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado martes en plena jornada escolar y por ahora tienen al imputado siendo investigado por delitos sexuales.

Según Radio Bío Bío, el adolescente la atacó sexualmente ejerciendo fuerza física. Y, pese a que la estudiante pidió auxilio, no fue socorrida por nadie.

Tras eso, la alumna informó a su madre de la situación y fue la progenitora la que realizó la denuncia.

Fiscalía instruyó a la Brisex de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles para que realizara las primeras diligencias.

La evidencia reunida permitió al Ministerio Público imputar delitos contra el adolescente, quien luego fue detenido por Carabineros.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles ordenó el arresto domiciliario total para el imputado y fijó un plazo de tres meses para las indagatorias.