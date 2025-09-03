¿Inicio de septiembre lluvioso? Revisa el día en que volverían las precipitaciones a Santiago - Chilevisión

Con sorpresivos días nublados y precipitaciones podría iniciar el mes de septiembre de este año en Santiago, según el último pronóstico de la meteoróloga Allison Göhler.

Y es que el frío y las lluvias parecen tener fecha para regresar.

¿Cuándo llueve en Santiago? Este es el día en que podría haber precipitaciones

Según Allison Göhler, podría haber precipitaciones la próxima semana, especialmente entre el lunes 8 y el miércoles 10.

¿El motivo? Un sistema frontal que afectará a gran parte del país, desde la región de Valparaíso hacia el sur.

Eso sí, la experta adelantó que antes del fin de semana volverá el calor, con los días jueves y viernes con temperaturas que rondarán los 20°.