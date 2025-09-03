 ¿Inicio de septiembre lluvioso? Revisa el día en que volverían las precipitaciones a Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/09/2025 08:34

Vuelven las lluvias: Revisa el día en que comenzarían a caer precipitaciones en Santiago

La capital espera la llegada de un inminente sistema frontal en los próximos días.

Publicado por CHV Noticias

Con sorpresivos días nublados y precipitaciones podría iniciar el mes de septiembre de este año en Santiago, según el último pronóstico de la meteoróloga Allison Göhler.

Y es que el frío y las lluvias parecen tener fecha para regresar.

¿Cuándo llueve en Santiago? Este es el día en que podría haber precipitaciones

Según Allison Göhler, podría haber precipitaciones la próxima semana, especialmente entre el lunes 8 y el miércoles 10.

¿El motivo? Un sistema frontal que afectará a gran parte del país, desde la región de Valparaíso hacia el sur.

Eso sí, la experta adelantó que antes del fin de semana volverá el calor, con los días jueves y viernes con temperaturas que rondarán los 20°.

  • Miércoles 3: Máxima: 17°, mínima 5°.
  • Jueves 4: Máxima: 21°, mínima 2°.
  • Viernes 5: Máxima: 19°, mínima 4°.
  • Sábado 6: Máxima: 16°, mínima 6°.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025
Publicidad