¿Inicio de septiembre lluvioso? Revisa el día en que volverían las precipitaciones a Santiago - Chilevisión

La capital espera la llegada de un inminente sistema frontal en los próximos días.
Con sorpresivos días nublados y precipitaciones podría iniciar el mes de septiembre de este año en Santiago, según el último pronóstico de la meteoróloga Allison Göhler.
Y es que el frío y las lluvias parecen tener fecha para regresar.
Según Allison Göhler, podría haber precipitaciones la próxima semana, especialmente entre el lunes 8 y el miércoles 10.
¿El motivo? Un sistema frontal que afectará a gran parte del país, desde la región de Valparaíso hacia el sur.
Eso sí, la experta adelantó que antes del fin de semana volverá el calor, con los días jueves y viernes con temperaturas que rondarán los 20°.