Calurosa Navidad: Revisa el pronóstico del tiempo en Santiago y regiones para este miércoles y jueves - Chilevisión

Tal como vaticinó la recién estrenada película de 31 Minutos, una "calurosa Navidad" es la que se espera para esta jornada, pues se han registrado altas temperaturas en la zona centro-norte del país.

"Vamos camino a los 33°, estamos fuera del rango de la ola de calor, solamente por definición, pero sí que está muy caluroso", reconoció el meteorólogo Eduardo Sáez sobre el tiempo de hoy miércoles en Santiago.

Sin embargo, no todo es queja, pues anunció buenas noticias al adelantar que los termómetros bajarán de aquí a la noche: "A las 22:00 de la noche habrá 22°, eso es lo que estamos calculando, y a la medianoche entre 19° y 20°, así que va a estar bastante agradable".

"Esto se está replicando en gran parte de la zona central, donde las altas temperaturas están desde el interior de la región de Valparaíso hasta sectores del Maule", añadió.

Así estará el tiempo en el país el 24 de diciembre

Distinto es el caso de la zona sur, donde se han registrado chubascos de distinta intensidad. "Tenemos precipitaciones desde el sector de Los Ríos, de forma aislada, hasta Magallanes, vamos a tener a la noche un poco más de precipitaciones un poco más intensas".

La zona central se mantendrá despejada desde Ñuble hasta Concepción. "Recién se está empezando a nublar un poquito pero desde el Ñuble hasta Valparaíso, recién se empieza a cubrir un poco las altas cumbres de la cordillera", explicó el profesional.

En Putre, en tanto, habrá harta nubosidad y desde mañana en la noche empezarán las precipitaciones en el altiplano. "Hoy harta nube que incluso alcanzaría a Arica e Iquique, que están con 23°".

"La zona centro norte tendrá 35° en San Felipe y Los Andes, mientras que en Valparaíso, a esta hora hay 23°. Las nubes que avanzan hacia el sur están dejando lluvias desde Los Ríos hasta Magallanes, donde habrá 9° de máxima", complementó Sáez.

Altas temperaturas seguirán el jueves

Finalmente, el meteorólogo de Chilevisión adelantó el pronóstico para mañana jueves en la región Metropolitana, asegurando que, probablemente, habrá entre 34° y 35° en el centro de Santiago.

"Llegará algo de niebla en la noche, sobre todo en Curacaví y Melipilla, y eso ayudará a que la máxima baje a unos 27° o 28°. Sin embargo, a partir del sábado otra vez volvemos a las temperaturas altas, que se mantendrán hasta el próximo martes", cerró el presentador.