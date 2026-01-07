 A sacar los paraguas: Anuncian lluvias para la Región Metropolitana este jueves 8 de enero - Chilevisión
07/01/2026 10:12

A sacar los paraguas: Anuncian lluvias para la Región Metropolitana este jueves 8 de enero

La meteoróloga Allison Göhler entregó un pronóstico completo de las jornadas calurosas que se vivirán esta semana. Sin embargo, esta tónica se podría ver interrumpida con la llegada de precipitaciones.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este miércoles un pronóstico actualizado respecto al clima cambiante que se espera para la región Metropolitana esta semana. 

Según lo informado por la experta, este miércoles se espera una temperatura que alcanzará los 30° en Santiago.

Sin embargo, el clima de verano se verá interrumpido ante la probabilidad de que existan precipitaciones durante la madrugada de este jueves.  

Lluvias que incluso podrían estar acompañadas de una tormenta eléctrica en algunos sectores de la RM. 

Anuncian lluvia para este jueves 8 de enero en Santiago

En detalle, de acuerdo a lo pronosticado por Allison Göhler, la lluvia se hará presente durante la madrugada de este jueves y en algunas horas de la mañana. 

Asimismo, existe una "pequeña probabilidad" de que regresen durante la tarde. 

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se espera con altas temperaturas.

  • Jueves: Mínima 15° y máxima 25° con probabilidad de precipitaciones.
  • Viernes: Mínima 12° y máxima 32°.
  • Sábado: Mínima 13° y máxima 33°.
  • Domingo: Mínima 12° y máxima 34°.
