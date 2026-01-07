A sacar los paraguas: Anuncian lluvias para la Región Metropolitana este jueves 8 de enero - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este miércoles un pronóstico actualizado respecto al clima cambiante que se espera para la región Metropolitana esta semana.

Según lo informado por la experta, este miércoles se espera una temperatura que alcanzará los 30° en Santiago.

Sin embargo, el clima de verano se verá interrumpido ante la probabilidad de que existan precipitaciones durante la madrugada de este jueves.

Lluvias que incluso podrían estar acompañadas de una tormenta eléctrica en algunos sectores de la RM.

Anuncian lluvia para este jueves 8 de enero en Santiago

En detalle, de acuerdo a lo pronosticado por Allison Göhler, la lluvia se hará presente durante la madrugada de este jueves y en algunas horas de la mañana.

Asimismo, existe una "pequeña probabilidad" de que regresen durante la tarde.

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se espera con altas temperaturas.