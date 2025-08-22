Ráfagas de hasta 110 km/h: ALERTAN desarrollo de viento blanco en tres regiones del país - Chilevisión

Desde MeteoChile alertaron el desarrollo de viento blanco durante la alerta que afectará a tres regiones del norte.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por la presencia de “viento moderado a fuerte”, fenómeno que inició ayer jueves y que se mantendrá vigente hasta este sábado 23 de agosto.

Según indicó el organismo, este evento está relacionado con una condición de corriente en chorro y podría provocar la formación de viento blanco en las zonas más expuestas.

Según el detalle, la alerta afectará en Tarapacá a la zona cordillerana; en Antofagasta en cordillera de la costa, precordillera, precordillera del salar y cordillera, con ráfagas de entre 80km/h y 100km/h tanto para hoy como para el sábado.

Mientras que en Atacama se espera que afecte a la zona cordillerana, con ráfagas de hasta 110 km/h para hoy viernes.

Mira el detalle a continuación:

Región de Tarapacá

Cordillera:

Viernes 22 → 60 km/h - 80 km/h , con rachas de 90 km/h



Región de Antofagasta

Cordillera Costa:

Viernes 22 → 80 km/h - 100 km/h



Precordillera:

Viernes 22 → 60 km/h - 80 km/h , con rachas de 90 km/h



Precordillera Salar:

Viernes 22 → 40 jm/h - 60 km/h , con rachas de 80 km/h



Cordillera:

Viernes 22 → 80 km/h - 100 km/h Sábado 23 → 80 km/h - 100 km/h

Región de Atacama

Cordillera: