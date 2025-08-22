 Ráfagas de hasta 110 km/h: ALERTAN desarrollo de viento blanco en tres regiones del país - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 11:45

Ráfagas de hasta 110 km/h: ALERTAN desarrollo de viento blanco en tres regiones del país

Desde MeteoChile alertaron el desarrollo de viento blanco durante la alerta que afectará a tres regiones del norte.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por la presencia de viento moderado a fuerte”, fenómeno que inició ayer jueves y que se mantendrá vigente hasta este sábado 23 de agosto.

Según indicó el organismo, este evento está relacionado con una condición de corriente en chorro y podría provocar la formación de viento blanco en las zonas más expuestas.

Según el detalle, la alerta afectará en Tarapacá a la zona cordillerana; en Antofagasta en cordillera de la costa, precordillera, precordillera del salar y cordillera, con ráfagas de entre 80km/h y 100km/h tanto para hoy como para el sábado. 

Mientras que en Atacama se espera que afecte a la zona cordillerana, con ráfagas de hasta 110 km/h para hoy viernes. 

Mira el detalle a continuación:

Región de Tarapacá

Cordillera:

    • Viernes 22 → 60 km/h - 80 km/h , con rachas de 90 km/h

Región de Antofagasta

Cordillera Costa:

    • Viernes 22 → 80 km/h - 100 km/h

Precordillera:

    • Viernes 22 → 60 km/h - 80 km/h ,  con rachas de 90 km/h

Precordillera Salar:

    • Viernes 22 → 40 jm/h - 60 km/h , con rachas de 80 km/h

Cordillera:

    • Viernes 22 → 80 km/h - 100 km/h

    • Sábado 23 → 80 km/h - 100 km/h

  • Región de Atacama

Cordillera:

    • Viernes 22 → 90 km/h - 110 km/h

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

    Lo último

    Lo más visto

    “No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

    El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

    22/08/2025

    Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

    Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

    22/08/2025

    “Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

    “Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

    22/08/2025

    Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

    El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

    22/08/2025