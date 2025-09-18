 Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre - Chilevisión
18/09/2025 09:40

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana se dió inicio a los festejos de Fiestas Patrias 2025 que para este año esperan la llegada de la lluvia en algunas regiones del país. 

Según detalló Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, en los próximos días se presentarán dos bandas frontales que provocarán precipitaciones “entre 10 a 20 milímetros”.

La experta explicó que, de acuerdo a lo que indican los modelos meteorológicos, el escenario más probable es que caiga agua en los últimos días de los festejos patrios. 

Las regiones que tendrán lluvia en Fiesta Patrias

La meteoróloga adelantó que hay un sistema frontal que traerá lluvia para las Fiestas Patrias, el que podría llegar a partir de la noche del jueves 18 de septiembre.

Sin embargo, la mayor intensidad de las precipitaciones se podría notar hacia el día sábado y “estas lluvias van a quedarse hasta el día domingo en la tarde y después vuelve el sol”.

 Las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

