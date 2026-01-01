 Hasta 38º en algunas zonas: DMC emite alerta por temperaturas extremas para 4 regiones del país - Chilevisión
01/01/2026 20:20

Hasta 38º en algunas zonas: DMC emite alerta por temperaturas extremas para 4 regiones del país

Desde la Dirección Meteorológica de Chile indicaron que las altas temperaturas comenzarán desde la tarde del día sábado 3 hasta la tarde del domingo 4 de enero.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por temperaturas extremas en cuatro regiones del país para los próximos días.

Asimismo, detallaron que las regiones afectadas serán: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

De acuerdo al organismo, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura y llegando hasta los 38°C en algunas zonas del país.

Hasta 38º: Alerta por temperaturas extremas en cuatro regiones de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que los termómetros alcanzarán temperaturas extremas entre la tarde del sábado 3 y la tarde del domingo 4 de enero.

Región de La Araucanía 

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén

También puedes hacer click en la imagen desplegada a continuación para ver la alerta emitida por la DMC. 

