Emiten alerta por posibles tormentas eléctricas en dos regiones del país este miércoles - Chilevisión

 Emiten alerta por posibles tormentas eléctricas en dos regiones del país este miércoles
26/11/2025 12:35

Emiten alerta por posibles tormentas eléctricas en dos regiones del país este miércoles

La región Metropolitana amaneció nublada y con una notoria baja en las temperaturas este miércoles. Y ojo, que también podria haber tormenta eléctrica en algunos sectores.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para dos regiones de la zona central del país esta semana. En concreto, sectores de cordillera sentirán los efectos asociados a una baja segregada.

El organismo detalló en su página web que el evento tendrá lugar este miércoles y que se trata de un “fenómeno meteorológico con un grado de severidad moderada”.

Posible tormenta eléctrica en dos regiones

Tal como fue mencionado, el organismo detalló que el evento tendrá lugar en la cordillera de las siguientes regiones. Asimismo, indicó que estará asociado a chubascos aislados.

      • Región Metropolitana
      • Región de Valparaíso

Las comunas que serían afectadas por la alerta

De acuerdo al mapa publicado por meteorología, para la región de Valparaíso las tormentas se presentarían en comunas como Los Andes, San Esteban, Putaendo, Cabildo y Petorca

En cuanto a la región Metropolitana, el fenómeno se desarrollaría esta jornada de miércoles en localidades cordilleranas como San José de Maipo, Lo Barnechea y Colina. 

Cabe recordar que la DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

