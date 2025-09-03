Fuertes heladas golpearán a Santiago y otras 5 regiones: Descubre cuándo llegarán los -3°C - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) atribuyó el fenómeno, que ocurrirá este jueves 4 y viernes 5 de septiembre, a una “influencia de una alta presión fría”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una advertencia agrometeorológica por las fuertes heladas que se registrarán en seis regiones del país.

El aviso tendrá validez para los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, pues los termóemtros podrían alcanzar mínimas de hasta -3° en algunos sectores de las localidades afectadas.

Valparaíso

En la cordillera de la costa las mínimas podrán alcanzar entre los 0°C y 2°C durante el jueves. El viernes, en tanto, las temperaturas bordearán los 1°C y 3°C.

En los valles la temperatura mínima bajará hasta -2°C el jueves y subirá hasta los 1°C el día siguiente. Los termómetros bajarán en sectores precordilleranos hasta los -1°C el día jueves y subirá a los 1°C el viernes.

Región Metropolitana

La precordillera de Santiago tendrá este jueves mínimas que alcanzarán los -2°C, aunque los termómetros subirán a los 1° el viernes.

En los valles la temperatura mínima llegará a -1°C el jueves y se mantendrá hasta el viernes. Misma situación para cordillera de la costa en ambos días.

O'Higgins

La temperatura mínima podría llegar a -1°C en los valles y cordillera de la costa de la región de O'Higgins y -2°C en precordillera durante el jueves. El viernes se repetirá la temperatura mínima en valle y cordillera de la costa, al igual que en la precordillera.

Maule

La temperatura mínima alcanzará los -3°C en la precordillera, -2°C en valle y 0°C en la cordillera de la costa. El viernes los termómetros bajarían a los -2°C en el valle y precordillera.

Ñuble

En el Ñuble se estima una mínima de -3°C en la precordillera para el jueves, mientras que la mínima se subirá ligeramente a los -2°C el viernes en la precordillera. En los valles y cordillera de la costa la mínima será de -2°C y 0°C en ambas jornadas.

Biobío

Finalmente, la precordillera presentará una mínima de -3°C, de -2°C en valles y -1°C en la cordillera de la costa este jueves y viernes.