Hasta 35°: Dirección Meteorológica de Chile emitió alerta por “altas temperaturas extremas” en Valparaíso y RM - Chilevisión

Se esperan que ambas regiones las máximas alcancen los 35° este miércoles, donde las zonas más afectadas serán San Felipe, Los Andes y Colina.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por las altas temperaturas que se presentarán este miércoles en la zona central del país.

Específicamente, este fenómeno ocurrirá en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde se informó que habrá "evento de altas temperaturas extremas".

De hecho, en localidades como San Felipe y Los Andes se esperan que las máximas alcancen los 35°. Mientras que en Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué los termómetros llegarán hasta los 33°.

Mientras que en la RM la zona más afectada será el norte de Santiago, donde se esperan 35° en Colina.