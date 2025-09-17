 Clima Fiestas Patrias 2025: Así estará el tiempo este 18 de septiembre en Santiago - Chilevisión
17/09/2025 19:27

Clima Fiestas Patrias 2025: Así estará el tiempo este 18 de septiembre en Santiago

El inicio oficial de las celebraciones de Fiestas Patrias tendrá una agradable jornada en Santiago. Revisa el detalle a continuación.

El tiempo y cómo estarán los días durante la celebración de Fiestas Patrias es un tema a considerar, ya que los fonderos esperan días sin lluvias y las mismas familias se programan para realizar los asados. 

El jueves 18 de septiembre será un agradable día e ideal para sacar la parrilla en Santiago, ya que en esa jornada se alcanzará una agradable máxima, la cual superará los 20°.

Muy diferente a lo que sucederá el fin de semana, donde bajarán las temperaturas, tanto el sábado como el domingo, jornadas que también tendrían precipitaciones. 

¿Cómo estará el tiempo este 18 de septiembre en Santiago?

Para este día, el primero oficial de las Fiestas Patrias, se espera un pequeño descenso de las temperaturas respecto a lo que hemos vivido durante la semana en la capital.

De acuerdo a lo que se informó en CHV Noticias, la mínima será de 6° en el centro de la ciudad, mientras que la máxima alcanzará los 23° con cielo parcial a despejado. 

"El jueves 18 vamos a tener 23° con cielo parcial a despejado. Así que será un día excelente para poder disfrutar en familia", señaló la meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler. 

