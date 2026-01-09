Calor y sol en los conciertos de Bad Bunny: Revisa el pronóstico para viernes, sábado y domingo - Chilevisión

Según el pronóstico de Foreca, servicio internacional de meteorología, se esperan altas temperaturas durante los tres conciertos de Bad Bunny en Chile. Revisa cómo estará el clima viernes, sábado y domingo.

Si vas a alguno de los conciertos de Bad Bunny en Chile este fin de semana, toma nota: el calor será protagonista durante las tres jornadas. Según el pronóstico de Foreca, se esperan altas temperaturas y cielo mayormente despejado tanto el viernes, sábado como domingo, con peaks de calor concentrados durante la tarde.

El detalle del clima es clave para planificar la llegada al estadio, la vestimenta y la hidratación, considerando la alta afluencia de público y las horas de espera previas a cada show.

☀️ Viernes: primer concierto con peak de 31°C

Para este viernes, día del primer concierto de Bad Bunny en Chile, Foreca anticipa una temperatura máxima de 31°C, con el peak de calor alrededor de las 16:00 horas. La jornada estará marcada por cielo despejado y ambiente caluroso, especialmente durante la tarde, mientras que hacia la noche la temperatura comenzará a descender.

☀️ Sábado: sube el calor con máxima de 33°C

El sábado, segundo concierto del artista, el calor se intensifica. El pronóstico de Foreca indica una máxima cercana a los 33°C, concentrada entre las 15:00 y 17:00 horas, lo que convierte a esta jornada en una de las más calurosas del fin de semana. Se espera cielo despejado y condiciones estables durante todo el día.

☀️ Domingo: el día más caluroso, con peak de 34°C

Para el domingo, tercer y último concierto, se proyecta el día más caluroso del fin de semana. Según Foreca, la temperatura podría alcanzar los 34°C, con el peak entre las 15:00 y 16:00 horas. Al igual que los días anteriores, no se esperan precipitaciones y predominará el sol.

Recomendaciones para los asistentes

Hidrátate constantemente durante la tarde, especialmente antes de ingresar al recinto.

Usa protector solar, gorra y ropa ligera si llegas temprano.

Puedes llevar sombrilla de papel, autorizada en el evento, al igual que un mini ventilador de mano.

Evita exponerte directamente al sol por largos períodos durante las horas peak.

Considera que el calor será mayor mientras haces filas de acceso o esperas la apertura de puertas.

Con un escenario marcado por altas temperaturas y miles de personas congregándose, la recomendación es clara: planifica tu asistencia considerando el calor para vivir los conciertos de Bad Bunny en Chile de la mejor manera posible.