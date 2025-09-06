 Anuncian lluvias para la RM: Este día se esperan precipitaciones en la capital - Chilevisión
06/09/2025 14:58

Anuncian lluvias para la RM: Este día se esperan precipitaciones en la capital

Desde la tarde del martes y hasta el miércoles se prevé el ingreso de un sistema frontal. Conoce a continuación las regiones que impactará.

Publicado por Gabriela Valdés

Frente a la incertidumbre sobre si este domingo 7 de septiembre lloverá en la zona central, CHV Noticias conversó con Arnaldo Zuñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile.

Según explicó el profesional, la jornada estará marcada por nubes bajas, incluso con algo de llovizna, pero sin presencia de precipitaciones y con una mínima de 8° y máxima de 12°.

Sistema frontal llegará la tarde del martes 

En cambio, advirtió que a partir de la tarde del martes y hasta el miércoles ingresará un sistema frontal que afectará desde la Región de Valparaíso hasta Los Ríos.

Además, aseguró que también habrá nevazones en el sector de la cordillera.

En la misma línea, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló que el miércoles en la mañana las lluvias llegarán a la zona centro del país, producto de este frente proveniente desde el sur.

Publicidad

