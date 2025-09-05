El próximo miércoles volvería la lluvia: Revisa dónde y a qué hora - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó un nuevo pronóstico del tiempo y aseveró que habrá una baja en las temperaturas, volverán las nubes e incluso podría haber chubascos y lloviznas los próximos días en Santiago. A partir de este sábado, los cielos pasarán de parciales a nublados. El domingo, en tanto, los termómetros continuarán descendiendo y podría haber lloviznas hacia la mañana del lunes. ¿Y la lluvia? Según la experta, podría ocurrir la mañana del miércoles, por un sistema frontal proveniente del sur.