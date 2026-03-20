Alerta por lluvias en 10 comunas de la RM: Senapred advierte tormentas eléctricas y hasta 20 mm caídos

Senapred explicó en un reporte que la alerta fue emitida ante el pronóstico de lluvias y la posibilidad de aluviones y derrumbes en sectores precordilleranos y cordilleranos.

A las 11:45 horas exactas de este viernes comenzó el otoño en Chile. Este cambio de estación llega con pronósticos de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos para 10 comunas de la región Metropolitana, según comunicó Senapred.

Cuando se espera una máxima que bordeará los 18° en Santiago, las temperaturas descenderán a medida que avance el día. Ya en la noche se espera que caigan las primeras gotas que dirán el adiós definitivo al verano.

Las comunas de la RM con Alerta Temprana Preventiva

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decretó Alerta Temprana Preventiva en las siguientes comunas:

San José de Maipo Puente Alto Pirque La Florida Peñalolén La Reina Las Condes Lo Barnechea Vitacura Colina



Según especificó la institución, la alerta se emitió ante el pronóstico de lluvias y la posibilidad de aluviones y derrumbes en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Según una minuta técnica de Sernageomin, el riesgo, que considera fenómenos como flujos de detritos, deslizamientos y caída de rocas, es moderado en precordillera y cordillera, y bajo en cordillera de la costa y valle longitudinal de la región.

Fuertes vientos en la región Metropolitana

Según lo indicado en el alertamiento vigente y en Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos pronosticados de precipitaciones, viento e isoterma 0°C para los próximos días, son los siguientes.

Las rachas de viento más potentes se harán sentir este sábado 20 de marzo en el sector cordillerano de la región Metropolitana, con rachas que alcanzarán un máximo de 70 kilómetros por hora.