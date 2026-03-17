Se acaba el verano: Lluvias vuelven a Santiago esta semana con la llegada del otoño

La meteoróloga Allison Göhler entregó este martes un pronóstico actualizado de las lluvias que podrían llegar junto al otoño esta semana. Conoce cuándo caerán chubascos en la región Metropolitana y en qué momento del día.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este martes su pronóstico actualizado respecto a la jornada lluviosa que acompañará la llegada del otoño en la Región Metropolitana durante esta semana.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera que las precipitaciones regresen a la capital el día viernes 20 de marzo, último día del verano, y que marcará el cambio de estación.

Asimismo, se espera que durante esta semana Santiago presente temperaturas que irán a la baja en comparación con lo registrado durante el último mes.

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El otoño llega con precipitaciones: Este día lloverá en Santiago

De acuerdo al análisis de Allison Göhler, las lluvias comenzarán el día viernes con la llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro-sur.

Según el pronóstico, se espera que las precipitaciones comiencen durante la tarde-noche y se extiendan hasta la madrugada del día sábado.

Temperaturas para esta semana

La meteoróloga de Chilevisión indicó que durante lo que queda de esta semana, se mantendrían las temperaturas alrededor de los 25°.