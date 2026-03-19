Precipitaciones en la capital: Cuándo comenzarán y hasta qué día se extenderá la lluvia en Santiago

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este jueves el pronóstico para el resto de los días que estará marcado por una precipitación que se aproxima desde el sur de Chile hasta la capital.

La capital despide al verano con un descenso en las temperaturas. Esta semana se espera un sistema frontal que vendrá desde el sur del país hasta la zona centro y terminará con la racha de los 30°.

La lluvia visitará distintos sectores de la Región Metropolitana en una jornada que marcará el inicio de un clima más fresco y otoñal dejando de lado, al menos por esta semana, las altas temperaturas del verano.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Este viernes 20 de marzo, junto con el equinoccio que traerá una nueva temporada de otoño, llegará la lluvia a la capital. Se trata de un sistema frontal que ha recorrido gran parte del sur de Chile con intensidad y que pronto arribará en Santiago.

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, adelantó que el viernes 20 la mínima será de 10°, mientras que la máxima alcanzará los 21°, además, aseguró que cerca del mediodía caerá una llovizna, pero que la lluvia como tal comenzará en la tarde-noche.





¿Hasta cuándo se extenderá la lluvia?

Allison destacó la probabilidad de que los chubascos se extiendan hasta la madrugada del sábado 21, día que tendrá una mínima de 9°, la más baja de la semana, mientras que la máxima será de 24°.

El resto de los días el sol volverá a brillar. Para el domingo y lunes se espera una mínima de 10°, mientras que las máximas serán de 24° y 25° respectivamente.