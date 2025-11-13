Marca de trajes de baño lanza colección retro que es muy comentada en redes - Chilevisión

La nueva línea de la tienda Toché celebra el regreso al origen: la conexión con la naturaleza, la autenticidad de lo artesanal y la sofisticación que nace de lo esencial.

La nueva colección NATIVA de la renombrada marca de trajes de baño, lencería, pijamas y ropa Touché, celebra el regreso al origen: la conexión con la naturaleza, la autenticidad de lo artesanal y la sofisticación que nace de lo esencial. Inspirada en la fuerza de la selva, el fluir de los ríos y el legado del oro precolombino, esta propuesta combina lo rústico con lo elegante en una estética que respira calma, movimiento y armonía. Ideal para quienes ya se están preparando para la temporada primavera verano.

Cada pieza de NATIVA refleja una visión contemporánea del lujo consciente. Los trajes de baño y prendas resort fueron diseñados para fluir entre el descanso y la sofisticación, incorporando materiales nobles, texturas orgánicas y acabados que evocan el trabajo artesanal. La colección destaca por su versatilidad: bikinis con cortes envolventes, enterizos con estructuras fluidas y prendas de lino y algodón que transitan del día a la noche con naturalidad.

El color se convierte en protagonista a través de una paleta que fusiona tonos tierra, verdes profundos, dorados y matices minerales que remiten a la riqueza natural de América Latina. Los tejidos texturizados, detalles en lurex y aplicaciones metálicas inspiradas en la orfebrería precolombina aportan un sello artístico y atemporal a cada diseño.

Más que una colección, NATIVA es una invitación a reconectarse con lo esencial: el cuerpo, la tierra y la belleza de lo simple. Con esta propuesta, Touché reafirma su compromiso con una moda responsable, versátil y consciente, pensada para mujeres que buscan estilo y autenticidad en equilibrio con la naturaleza.