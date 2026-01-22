“He sido muy injusta”: Diana Bolocco compartió emotivo recuerdo tras muerte de su madre - Chilevisión

La animadora publicó un extracto de una entrevista del momento en que su madre atravesaba el tercer cáncer de su vida.

Este jueves, Diana Bolocco reapareció en redes sociales con un emotivo recuerdo sobre su madre, Rose Marie Fonck Assler, quien murió el pasado 17 de enero a los 90 años producto de un cáncer.

En ese aspecto, el registro publicado por la animadora data del momento en que habló sobre esta enfermedad, revelando que era la tercera vez que su madre enfrentaba el mismo diagnóstico.

¿Qué dijo Diana Bolocco?

A través de su cuenta de Instagram, Bolocco compartió el extracto donde señala entre lágrimas: "Mamá, te quiero mucho y te admiro y me gustaría parecerme más a ti".

En esa misma línea, agrega: "Todo lo que tiene que ver con mi mamá me provoca mucha emoción. Mi mamá está enferma, está bien, pero está lidiando con el tercer cáncer de su vida".

"Ella es lo más importante para mí, y lo que me pasa con su figura es que siento que yo he sido muy injusta con mi mamá", reflexionó.

A raíz de esta declaración, la comunicadora profundizó y reconoció que "Me acuerdo de mi adolescencia... yo siento que soy muy distinta a mi mamá en personalidad, entonces choqué mucho con ella en algún momento".

Finalmente, la animadora definió a su madre como un "ser de luz" y admitió que le gustaría volver al pasado para ser más cariñosa con ella, dado que tenían personalidades similares que, en algún periodo de la vida, les hizo tener momentos de tensión a medida que Diana crecía.

