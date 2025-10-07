Chile vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Roja se mide ante México en un complejo desafío por los octavos de final del Mundial Sub 20, partido que se juega en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Martes 7 de octubre de 2025 | 15:09
La Selección Chilena disputa un partido fundamental este martes por el Mundial Sub 20, chocante ante México por los octavos de final.
Tras quedar en el segundo lugar en la fase de grupos, La Roja sueña con el dar el golpe ante el cuadro azteca y meterse en la ronda de los ocho mejores de la cita planetaria.
El rival en busca ese objetivo es El Tri, quienes terminaron segundos en su zona y que cuentan con una de las grandes figuras del torneo: Gilberto Mora, volante ofensivo de solamente 16 años.
El partido de Chile ante México será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con datos, la previa y mucho más.
Además de la TV abierta, el encuentro por los octavos de final del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado choque, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del combinado nacional contra los norteamericanos inicia a las 20:00 horas de este martes 7 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.