Chile vs México: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena disputa un partido fundamental este martes por el Mundial Sub 20, chocante ante México por los octavos de final.

Tras quedar en el segundo lugar en la fase de grupos, La Roja sueña con el dar el golpe ante el cuadro azteca y meterse en la ronda de los ocho mejores de la cita planetaria.

El rival en busca ese objetivo es El Tri, quienes terminaron segundos en su zona y que cuentan con una de las grandes figuras del torneo: Gilberto Mora, volante ofensivo de solamente 16 años.

Chile vs México por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante México será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con datos, la previa y mucho más.

Además de la TV abierta, el encuentro por los octavos de final del Mundial Sub 20 lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs México GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado choque, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs México?

El compromiso del combinado nacional contra los norteamericanos inicia a las 20:00 horas de este martes 7 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.