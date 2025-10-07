A qué hora juega Chile HOY vs México por octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena sigue su camino en el Mundial Sub 20, enfrentando en esta oportunidad a México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

La Roja se mide al conjunto azteca tras superar con sufrimiento la fase de grupos, apostando a ganar y seguir con vida en la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país.

El desafío en esta oportunidad es de marca mayor, teniendo en cuenta que El Tri cuenta con jóvenes figuras y no ha perdido en el torneo.

Mundial Sub 20: ¿A qué hora juega Chile vs México hoy?

El partido de Chile ante México comienza a las 20:00 horas de Chile de este martes 7 de octubre.

El duelo por los octavos de final del Mundial Sub 20 se juega en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, recinto en el que se espera una gran cantidad de hinchas.

¿Dónde ver el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El choque del combinado nacional contra los norteamericanos será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una amplia cobertura.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás disfrutar completamente gratis el crucial encuentro.