Chile vs Japón: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Roja busca su segunda victoria en el Mundial Sub 20 enfrentando a Japón, partido que se disputa ante un gran marco de público en el Estadio Nacional.
Martes 30 de septiembre de 2025 | 15:20
La Selección Chilena disputa su segundo partido por el Mundial Sub 20, enfrentando este martes a Japón en un duelo fundamental por el Grupo A.
Tras la agónica victoria sobre Nueva Zelanda en el debut, La Roja busca un nuevo triunfo que le permita asegurarse su clasificación a los octavos de final.
La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el conjunto nipón también sumó tres puntos en la fecha anterior al vencer a Egipto.
El partido de Chile ante Japón será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.
Además de la TV abierta, el cotejo por la fecha 2° del Mundial Sub 20 lo podrás ver totalmente gratis y online en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del cuadro nacional contra el conjunto asiático inicia a las 20:00 horas de Chile de este martes 30 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.