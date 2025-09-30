Chile vs Japón: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena disputa su segundo partido por el Mundial Sub 20, enfrentando este martes a Japón en un duelo fundamental por el Grupo A.

Tras la agónica victoria sobre Nueva Zelanda en el debut, La Roja busca un nuevo triunfo que le permita asegurarse su clasificación a los octavos de final.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el conjunto nipón también sumó tres puntos en la fecha anterior al vencer a Egipto.

Chile vs Japón por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Japón será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, el cotejo por la fecha 2° del Mundial Sub 20 lo podrás ver totalmente gratis y online en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Japón GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Japón?

El compromiso del cuadro nacional contra el conjunto asiático inicia a las 20:00 horas de Chile de este martes 30 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.