Fecha clave: Qué resultados necesita La Roja para clasificar hoy a octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Durante la tarde de este martes se vivirá la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 20, cuando Chile se enfrente a Japón y Nueva Zelanda haga lo propio con el seleccionado de Egipto.

Los locales se alistan para un partido clave frente a uno de sus rivales directos por la clasificación a octavos. Tanto La Roja como los asiáticos llegan con tres puntos y la intención de asegurar el paso a la siguiente fase.

Estos son los resultados que necesita la Selección Chilena para seguir avanzando en la cita planetaria.

Qué necesita la Roja para clasificar hoy a octavos de final del Mundial Sub 20

Actualmente, y tras los resultados de la primera fecha, el grupo A quedó de la siguiente manera:

Japón: 3 ptos. (+2) Chile: 3 ptos. (+1) Nueva Zelanda: 0 ptos. (-1) Egipto: 0 ptos. (-2)

Para acercarse a la clasificación, los dirigidos por Nicolás Córdova deben sumar un nuevo triunfo ante Japón, con lo que podrían liderar el grupo con 6 unidades.

Si lo anterior sucede, los locales aseguran automáticamente su paso a octavos siempre y cuando Nueva Zelanda gane o empate frente a Egipto.

Si se da el mencionado escenario hipotético, Chile llegaría a la tercera fecha de la fase con 6 puntos para enfrentar a Egipto y segundo quedaría Japón con tres, tercera Nueva Zelanda con tres o una unidad, y cuarto, Egipto con cero o una unidad.

En el caso de que Chile gane y Nueva Zelanda pierda con Egipto, todo se definirá en la última fecha.

De todas formas, si los nacionales ganan o empatan, es muy probable que accedan a la próxima ronda al menos como uno de los mejores terceros. Sin embargo, para eso hay que esperar el desenlace del resto de las zonas.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos de la fecha 3 del grupo A

La tercera y última fecha del grupo A se disputará en simultáneo el día viernes 3 de octubre a las 20:00 hrs:

Chile vs Egipto

Nueva Zelanda vs Japón.

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión

La jornada de este martes 30 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro de La Roja ante Japón por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.