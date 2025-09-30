Fecha clave: Qué resultados necesita La Roja para clasificar hoy a octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena vivirá un partido clave por la fase de grupos del Mundial Sub 20 y acá te detallamos qué resultados podrían posicionarla en octavos de final antes de cerrar la fase de grupos.
Martes 30 de septiembre de 2025 | 14:09
Durante la tarde de este martes se vivirá la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 20, cuando Chile se enfrente a Japón y Nueva Zelanda haga lo propio con el seleccionado de Egipto.
Los locales se alistan para un partido clave frente a uno de sus rivales directos por la clasificación a octavos. Tanto La Roja como los asiáticos llegan con tres puntos y la intención de asegurar el paso a la siguiente fase.
Estos son los resultados que necesita la Selección Chilena para seguir avanzando en la cita planetaria.
Actualmente, y tras los resultados de la primera fecha, el grupo A quedó de la siguiente manera:
Para acercarse a la clasificación, los dirigidos por Nicolás Córdova deben sumar un nuevo triunfo ante Japón, con lo que podrían liderar el grupo con 6 unidades.
Si lo anterior sucede, los locales aseguran automáticamente su paso a octavos siempre y cuando Nueva Zelanda gane o empate frente a Egipto.
Si se da el mencionado escenario hipotético, Chile llegaría a la tercera fecha de la fase con 6 puntos para enfrentar a Egipto y segundo quedaría Japón con tres, tercera Nueva Zelanda con tres o una unidad, y cuarto, Egipto con cero o una unidad.
En el caso de que Chile gane y Nueva Zelanda pierda con Egipto, todo se definirá en la última fecha.
De todas formas, si los nacionales ganan o empatan, es muy probable que accedan a la próxima ronda al menos como uno de los mejores terceros. Sin embargo, para eso hay que esperar el desenlace del resto de las zonas.
La tercera y última fecha del grupo A se disputará en simultáneo el día viernes 3 de octubre a las 20:00 hrs:
La jornada de este martes 30 de septiembre podrás seguir EN VIVO el encuentro de La Roja ante Japón por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.