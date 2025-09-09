“Vamos con los flaites”: La particular frase de jugador uruguayo previo a enfrentar a Chile - Chilevisión

Una llamativa frase emitió Brian Rodríguez, futbolista de la Selección Uruguaya, previo al partido contra Chile por la fecha 18° de las Eliminatorias.

Pese a estar clasificada al Mundial, La Celeste se toma con mucha seriedad el partido y apuesta a amargar a La Roja en el Estadio Nacional.

El que lo entendió así fue el delantero del América de México, quien encendió el cotejo con un particular comentario.

Brian Rodríguez a Chile: "Vamos con los flaites"

Minutos antes de abordar el avión rumbo a Santiago, el ariete de 25 años expresó en un video subido por el propio conjunto charrúa: "Vamos para Chile, flaites. Vamos con los flaites".

El origen de la frase podría darse por la canción "Le gustan los flaites" de El Joan con Celso El Potente, que es una de las más escuchadas en Uruguay.

De hecho, este es uno de los apodos que se le puso a Brayan Cortés desde su arribo a Peñarol, siendo mencionado hasta por la cuenta oficial del club.