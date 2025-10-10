Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO - Chilevisión

La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en un amistoso internacional, buscando agarrar ritmo de cara a los nuevos desafíos.
Viernes 10 de octubre de 2025 | 18:14
Un importante partido disputa la Selección Chilena este viernes, día en que se enfrenta a Perú en un amistoso internacional.
Comandados por Sebastián Miranda en el banco, La Roja comienza una nueva ruta frente a uno de sus rivales más tradicionales.
El compromiso sirve para ver a nuevas figuras que asoman como piezas importantes de cara al futuro, entre los que hay jugadores que acaban de disputar el Mundial Sub 20 como Lautaro Millán e Ian Garguez.
Esta nueva edición del Clásico del Pacífico lo puedes seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando a todo lo que ocurre en nuestras plataformas digitales.