Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO - Chilevisión

Un importante partido disputa la Selección Chilena este viernes, día en que se enfrenta a Perú en un amistoso internacional.

Comandados por Sebastián Miranda en el banco, La Roja comienza una nueva ruta frente a uno de sus rivales más tradicionales.

El compromiso sirve para ver a nuevas figuras que asoman como piezas importantes de cara al futuro, entre los que hay jugadores que acaban de disputar el Mundial Sub 20 como Lautaro Millán e Ian Garguez.

Esta nueva edición del Clásico del Pacífico lo puedes seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando a todo lo que ocurre en nuestras plataformas digitales.