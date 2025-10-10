 Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO

La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en un amistoso internacional, buscando agarrar ritmo de cara a los nuevos desafíos.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 18:14

Un importante partido disputa la Selección Chilena este viernes, día en que se enfrenta a Perú en un amistoso internacional.

Comandados por Sebastián Miranda en el banco, La Roja comienza una nueva ruta frente a uno de sus rivales más tradicionales.

El compromiso sirve para ver a nuevas figuras que asoman como piezas importantes de cara al futuro, entre los que hay jugadores que acaban de disputar el Mundial Sub 20 como Lautaro Millán e Ian Garguez.

Esta nueva edición del Clásico del Pacífico lo puedes seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando a todo lo que ocurre en nuestras plataformas digitales.

Sigue las reacciones EN VIVO acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:09

Chile lo da vuelta en el último minuto con autogol de Lazo tras gran jugada de Gutiérrez

Emitido el 31/12/1969

Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja

Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú
06:23

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Chile reaccionó a tiempo ante Perú y logró una gran victoria en amistoso internacional
Publicidad
Publicidad