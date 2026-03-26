Chile vs Cabo Verde: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso

La Roja se mide a Cabo Verde en su primer partido del año, amistoso que se juega en Nueva Zelanda y que sirve de preparación para los próximos desafíos.

La Selección Chilena vuelve a la canchar para disputar su primer partido del año, enfrentando a Cabo Verde en un interesante amistoso internacional.

La Roja tiene una gran prueba contra los africanos, escuadra que logró una histórica clasificación al Mundial y que busca sumar rodaje pensando en su debut en la cita planetaria.

De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con el defensa Fabián Hormazábal que quedó descartado a causa de una lesión muscular.





Chile vs Cabo Verde por amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Cabo Verde será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

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Cómo descargar la App MiCHV para ver Chile vs Cabo Verde GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs Cabo Verde?

El compromiso de La Roja contra Los Tiburones Azules inicia a las 00:00 horas de Chile de este viernes 27 de marzo (medianoche del jueves 26), disputándose en el Estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.